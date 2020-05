"Obamacare" entlastet Millionen

Die Amerikaner stecken in einem neuen Einkaufsfieber. Es geht nicht um Leckereien für Halloween – sondern um Krankenversicherungen. Seit 1. Oktober sind Online-Börsen als Teil des allgemeinen Krankenversicherungsprogramms von Präsident Barack Obama offen. Diese bieten den 15 Prozent unversicherten Amerikanern erstmals die Chance für eine bezahlbare Gesundheitsvorsorge.

Für viele andere ist es eine einmalige Gelegenheit, eine Krankenversicherung zu bekommen, die sie nicht in Schulden treibt – wie etwa das Ehepaar Peter und Susan Lawsky aus Kalifornien. „In Amerika haben wir ein mehrschichtiges Gesundheitssystem, wo die Wohlhabenden eine viel bessere Gesundheitsvorsorge bekommen als die Armen. Und wenn man wirklich arm ist, dann bekommt man überhaupt keine“, sagte Peter Lawsky im Gespräch mit dem KURIER.

Die Lawskys leben auf dem Land, haben keine Kinder und auch keine gravierenden Krankheiten, trotzdem zahlen sie etwa die Hälfte ihres Jahreseinkommens von 25.000 US-Dollar an eine private Krankenkassa. „Unsere höchste Einzelrechnung im Jahr ist unsere Krankenversicherung – rund 12.000 US Dollar, und das ist das Billigste, was wir jetzt bekommen können“, so Lawsky.