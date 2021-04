Nur noch Monate bis zur Bombe: Iran treibt Atomprogramm voran

US-Außenminister spricht von Monaten

Wie lange also würde der Iran damit noch brauchen, um tatsächlich genug Material für eine Atombombe zu besitzen. Die Angaben darüber sind - auch aufgrund der spärlichen Faktenlage - nicht ganz einheitlich, doch sie haben einen klaren Trend: Sie werden immer kürzer. Dass Erzfeind Israel, der den Mullahs seit Jahren unterstellt, mit Vollgas an einer Bombe zu arbeiten, von sechs Monaten spricht überrascht weniger als die Einschätzung von US-Außenminister Antony Blinken: Der sprach neulich von drei bis vier Monaten und schloss sich damit der Analyse der skeptischsten Iran-Beobachter an.

Raketen mit großer Reichweite

Dazu kommt, dass der Gottesstaat nicht nur eifrig Uran anreichert, sondern auch noch den Bau von Raketen mit großer Reichweite vorantreibt. Vor wenigen Monaten startete die Feststoff-getriebene "Zuljanah", die bis zu 5000 Kilometer weit fliegt und damit alles von Europas Hauptstädten bis zu den Metropolen Chinas erreichen kann.

Bereitschaft zum Einlenken

Doch Teheran signalisiert auch sehr deutlich, dass man zum Einlenken bereit ist. Die vom iranischen Militär gebaute Zuljanah-Rakete etwa wurde eingesetzt, um einen Satelliten ins All zu bringen, militärische Tests wurden demonstrativ nicht gemacht. Außerdem wies Ali Khamenei seine Militärs an, keine militärisch verwendeten Raketen mit einer Reichweite über 2000 Kilometer zu testen. Außenminister Zarif, der auch die Verhandlungen zum Atomabkommen für den Iran führte, macht zugleich deutlich, dass man bereit ist zu Verhandlungen und letztlich zum Atomabkommen zurückzukehren: "All unsere derzeitigen Aktivitäten sind sofort umkehrbar und werden beendet, wenn sich alle Parteien an das Abkommen halten."

Position der Stärke

Teheran versucht sich in eine Position der Stärke zu hieven. Man habe Zeit darauf zu warten, dass die USA einlenken. Doch die wirtschaftliche Realität sieht anders aus. Die von Trump erneut verschärften Sanktionen gegen Teheran haben die ohnehin kaputte Wirtschaft des Landes weiter geschwächt, dringend notwendige Kooperationen mit europäischen Firmen mussten unter dem Druck aus Washington eingestellt werden. Es fehlt überall an moderner Technologie - und an grundlegenden Bestandteilen medizinischer Versorgung. Nicht nur die Corona-Krise, die den Iran besonders hart getroffen hat, zeigt das deutlich. Die Zeit drängt also, um den Iran aus einer existenziellen Krise zu holen, aber vollem um das Atomprogramm zu stoppen, wie der US-Atomwaffenexperte Jeffrey Lewis gegenüber dem Magazin Forbes erklärt: "Der Iran kann den Weg Nordkoreas gehen, also mit einem wachsenden atomaren Arsenal - oder er gibt sich damit zufrieden, die technischen Möglichkeiten dafür zu besitzen."