Nuklearexperte warnt: "Würde ein zweites Fukushima nach sich ziehen"

Im größten Atomkraftwerk Europas, dem Akw Saporischschja, ist es in der Nacht auf Freitag durch russischen Beschuss zu einem Brand gekommen. Die ukrainische Staatssicherheit und die Akw-Leitung berichteten von einem Feuer in einem fünfstöckigen Trainingskomplex. "Das ist schon ein wirklich sehr bedrohliches Szenario", sagte Nuklearexperte Georg Steinhauser von der Universität Hannover in der ZiB2.

Kampfhandlungen bei einem Atomkraftwerk habe es in dieser Form noch nicht gegeben. Die Reaktoren selbst seien zwar gut ummantelt, es könnten jedoch Strukturen außerhalb der Reaktoren getroffen, die etwa für die Kühlung der Reaktoren wichtig sind, so Steinhauser.