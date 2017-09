Norweger wählen neues Parlament: Enges Rennen erwartet

Foto: AP/Pedersen, Terje

Jonas Gahr Störe (57) tritt bei den norwegischen Sozialdemokraten in große Fußstapfen. Die Führung der Arbeiterpartei übernahm er 2014 vom beliebten ehemaligen Ministerpräsidenten Jens Stoltenberg, der NATO-Chef wurde. Zuvor war Störe schon Außen- und Gesundheitsminister sowie Generalsekretär des norwegischen Roten Kreuzes gewesen.

Der 57-Jährige beschreibt sich selbst als Menschen mit starkem Willen. Doch habe er auch gelernt, dass Politik Teamarbeit sei.

Norwegen sei unter Ministerpräsidentin Erna Solberg gesellschaftlich kälter geworden, klagt Störe. Im Wahlkampf versprach er Investitionen in Schulen und seinen Einsatz gegen unwürdige Arbeitsbedingungen beispielsweise am Bau. Er will auch Unternehmen belohnen, die klimaschonend arbeiten.

Störe wuchs als Sohn eines Reeders im reichen Osloer Westen auf. Die Familie hatte in den 1920er Jahren eine große Kaminofen-Firma übernommen und die Anteile in den 1970ern wieder verkauft. Seine Herkunft und das Studium der Politikwissenschaft in Paris werden dem Politiker häufig vorgehalten. Er passe damit nicht zum Klientel der Arbeiterpartei, sagen Kritiker. Allerdings war Störe als Außenminister in Umfragen das beliebteste Kabinettsmitglied.

Er ist mit einer Soziologin verheiratet und hat drei Söhne.