Norwegen hat gewählt: „Normale Leute kommen jetzt an die Reihe“

Dabei lautet eines der großen Versprechen: Festanstellung fördern, befristete Verträge erschweren. Auch sollen Kürzungen in der Familienpolitik der seit 2013 agierenden Regierung Erna Solberg zurückgenommen werden.

Somit wird Norwegen das vierte skandinavische Land sein, das sozialdemokratisch regiert wird – wobei in Schweden und Dänemark die Minderheitsregierungen von einer Linkspartei beziehungsweise mehreren Linksparteien toleriert werden, in Finnland ist die Partei „Linksbündnis“ mit im Regierungsboot.

Kann man deshalb schon von einem allgemeinen Linksruck in Skandinavien sprechen? Für Hans Mouritzen, einen dänischen Politologen, kehrt eher ein „Normalzustand“ zurück, wie er im Politikportal altinget erklärt.

Die politische Kultur in Skandinavien sei so, dass die Wähler einen großen öffentlichen Sektor mögen: Hohe Steuern werden akzeptiert, dem Staat wird Vertrauen entgegengebracht. Gerade in der Nachkriegszeit waren bis auf Finnland die Sozialdemokraten in Skandinavien immer stark. Der Norweger Støre erinnert in seiner Art ein wenig an den Schweden Olaf Palme, den legendären Kreisky-Weggefährten.

Auch in Skandinavien wurden die ehemaligen Volksparteien geschrumpft, keine kommt über 30 Prozent. Dafür sind die Linksparteien gewachsen, die auf soziale Ungleichheiten in der globalisierten Welt hinweisen und zudem ein deutlich grüneres Profil aufweisen – Umwelt und Klimathemen haben einen hohen Stellenwert.