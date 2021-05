Nordmazedonien weist russischen Diplomaten aus

Nordmazedonien hat einen russischen Diplomaten ausgewiesen. Das Außenministerium in Skopje teilte am Dienstag mit, man habe dem russischen Botschafter bereits am Freitag mitgeteilt, dass einer seiner Mitarbeiter zur unerwünschten Person erklärt worden sei und das Land binnen sieben Tagen verlassen müsse. Um welchen Diplomaten es sich handelt und was diesem vorgeworfen wird, teilte das Außenministerium nicht mit.

Wochen zuvor hatten mehrere ost- und mitteleuropäische Länder russische Diplomaten ausgewiesen. Nordmazedonien ist seit März 2020 Mitglied der NATO. Der reformorientierte Ministerpräsident Zoran Zaev will das kleine ex-jugoslawische Balkanland zudem in die EU führen.