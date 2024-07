Nordkorea soll "zehntausende" Landminen an Grenze zu Südkorea gelegt haben

Nordkorea hat nach Angaben aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul in den vergangenen Monaten zehntausende neue Landminen entlang der Grenze zu Südkorea verlegt. Nordkoreanische Soldaten hätten "trotz drückender Hitze und der Monsunzeit" Minen verlegen und Grenzzäune errichten müssen, erklärte das Verteidigungsministerium in Seoul am Mittwoch. Die Zahl der Minen werde auf "mehrere zehntausend" geschätzt.