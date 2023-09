Waffenhilfe unter Freunden: Was Nordkoreas Kim für Putins Krieg liefern will

Flugzeuge meidet Kim Jong-un bekanntlich und nützt daher für seine ohnehin raren Auslandsreisen grundsätzlich den privaten Luxuszug. Um also dem Diktator des traditionell eng verbündeten Nordkorea keine allzu mühsame Reise zuzumuten, kommt ihm Wladimir Putin entgegen. In Wladiwostok an der Pazifikküste hat man nach Informationen der US-Regierung ein Treffen vereinbart, am Rande eines internationalen Wirtschaftsforums.

Waffen für den Stellungskrieg

Dass der russische Präsident seinem Gast also wörtlich entgegenkommt, hat handfeste Gründe. Kim soll dem in einem verlustreichen Stellungskrieg in der Ukraine feststeckenden Russen großzügige Waffenhilfe versprochen haben.

Militärisch hat das eigentlich bettelarme Nordkorea einiges zu bieten. Die außenpolitisch völlig isolierte Diktatur besitzt die immerhin viertgrößte Armee der Welt mit rund 1,4 Millionen Mann unter Waffen. Und diese Waffen sind zwar zum Großteil nicht gerade das modernste Gerät, aber sie könnten den Russen gerade jetzt sehr gelegen kommen. Die monatelangen Artillerieduelle im Osten und Südosten der Ukraine drohen früher oder später sogar die riesigen Arsenale Russlands zu leeren.