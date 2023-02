Steuert Nordkorea auf eine Hungersnot zu?

Bereits zu Beginn des Monats gab es erste Berichte aus Südkorea: Die in Pjöngjang habe sich weiter verschlechtert, das isolierte Nachbarland sei mit einer ernsthaften Nahrungsmittelknappheit konfrontiert.

Jetzt dürften sich die Berichte bestätigt haben: Nordkorea droht nach Angaben des Regimes eine beispiellose Lebensmittelknappheit. Die staatlichen Medien berichteten am Dienstag, dass Machthaber Kim Jong-un die Bedeutung einer stabilen landwirtschaftlichen Produktion betont hat, und seine Vertrauten aufgefordert hat, eine "grundlegende Transformation" in der landwirtschaftlichen Produktion einzuleiten. Das Erreichen der Getreideproduktionsziele in diesem Jahr habe oberste Priorität.