Nordkorea: Kim Jong-uns mächtige Schwester droht dem Westen

Die Schwester des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un hat die USA gewarnt, ihre militärische Präsenz auf der koreanischen Halbinsel zu erhöhen. "Wir prüfen sorgfältig den Einfluss, den dies auf die Sicherheit unseres Staates haben würde", teilte Kim Yo Jong am Samstag mit und drohte: "Die Häufigkeit der Nutzung des Pazifiks als Schießplatz hängt vom Verhalten der US-Streitkräfte ab."

Hintergrund sind laufende Militärmanöver der USA und Südkoreas. Als Reaktion auf diese hatte Nordkorea am Samstag eine Interkontinentalrakete (ICBM) abgefeuert, die theoretisch die USA erreichen und mit Atomwaffen versehen werden könnte. Die USA hielten daraufhin am Sonntag Luftübungen mit Südkorea und Japan ab, weshalb Nordkorea heute, Montag, mindestens zwei Kurzstreckenraketen testete.

Kims Familie

Kim Yo Jong gilt seit Jahren als mächtige Drahtzieherin in Nordkorea - und als mögliche Nachfolgerin ihres Bruders. Doch auch dessen "geliebte Tochter" - so die Staats-PR - rückt immer mehr ins Rampenlicht. Die rund Zehnjährige ist bei wichtigen Auftritten von Kim Jong-un seit einige Monaten an dessen Seite (siehe Bildergalerie).