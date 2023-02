Retourkutsche: Selenskij will Berlusconi Wodka schenken

Meloni reist nach Kiew

Die italienische Premierminister Giorgia Meloni will dieser Tage nach Kiew reisen. Laut Medien könnte sie bereits am Montagnachmittag in Kiew eintreffen. Die 46-jährige Meloni, die seit Oktober im Amt ist, hatte angekündigt, noch vor dem Jahrestag des Kriegsausbruchs am 24. Februar die Ukraine zu besuchen.

"Mit Meloni hatte ich sehr gute Gespräche. Wir haben von Italien ein Unterstützungspaket erhalten und ich danke ihr sehr für ihre Position. Ich warte auf sie, ich weiß, dass sie kommen wird", sagte Selenskij.