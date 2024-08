Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas erneut Ballons mit Plastikbeuteln mutmaßlich voller Müll über die stark militarisierte Grenze zwischen den beiden Ländern geschickt.

Der Generalstab in der Hauptstadt Seoul teilte laut der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag mit, dass die Ballons in Richtung der Grenzprovinz Gyeonggi unterwegs seien. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, die Ballons nicht zu berühren und stattdessen der Polizei zu melden.