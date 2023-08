Yonhap: Nordkorea feuert 2 ballistische Kurzstreckenraketen ab

USA und Südkorea halten Militärübungen ab

Der Raketenstart fiel mit gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas zusammen. Laut Yonhap war an den Militärübungen "Ulchi Freedom Shield" am Mittwoch mindestens ein strategischer B-1B-Bomber der USA beteiligt, der über die koreanische Halbinsel flog. Am Dienstag hatten die USA, Südkorea und Japan eine gemeinsame Marine-Raketenabwehrübung abgehalten.

Washington, Seoul und Tokio haben ihre Verteidigungszusammenarbeit in den vergangenen Monaten als Reaktion auf die zunehmenden Raketentests Pjöngjangs verstärkt. In der vergangenen Woche hatte Nordkorea zum zweiten Mal versucht, einen Spionagesatelliten ins All zu schicken, war damit jedoch erneut gescheitert.