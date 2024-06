Nordkorea baut möglicherweise Mauern innerhalb Pufferzone

Über solche Beobachtungen berichtete auch der öffentlich-rechtliche Sender KBS, der sich dabei auf einen südkoreanischen Regierungsbeamten berief. Mauern würden zur gleichen Zeit an Stellen im östlichen, zentralen sowie westlichen Teil der Pufferzone gebaut, hieß es in dem Bericht. Die Arbeiten könnten laut Yonhap auch ein Hinweis darauf sein, dass Nordkorea eine lange Mauer plant oder bloß Schutzvorrichtungen an bestimmten Stellen aufstellen will.

Das Verteidigungsministerium in Seoul bestätigte die Berichte zunächst nicht. Aus dem weithin abgeschotteten Nordkorea selbst gab es dazu keine Angaben.