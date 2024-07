Nina Chruschtschowa entschuldigt sich für Putins Krieg - und kritisiert leise Kiew

Nina Chruschtschowa ist in Moskau geboren, lebt aber in den USA. Russland, ihre Heimat, analysiert sie von außen, als Professorin für Internationale Beziehungen an der New School University in New York, und ihre Urteile sind schon lange Zeit vernichtend: "Unabhängiges Denken wird in Russland brutal bestraft“, sagte sie jetzt auch bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele. "Ich möchte mich bei der Ukraine für diesen Krieg entschuldigen, im Namen der russischen Nation."

"Das wird den Krieg nicht beenden"

Die Urenkelin von KP-Chef Nikita Chruschtschow ist eine bekannte und feingeistige Putin-Kritikerin, und als solche war sie auch in Salzburg eingeladen. Dass sie sich nicht vor "unbequemen Einschätzungen und Szenarien scheut" und dem ",schlimmsten Barbar‘ als auch den taumelnden Demokratien einen Spiegel vorhält“, wie Intendant Markus Hinterhäuser sagte, bewies sie auf der Bühne: Freilich solle kein Russe der Ukraine vorschreiben, wie das Land mit seiner Geschichte umgehe. Aber dass die Ukraine per Gesetz erlaubt habe, russische und sowjetische Kunst und Denkmäler zu verbieten und zerstören, sei nicht "praktikabel", so ihre höfliche Wortwahl.