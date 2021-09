Nigerias Armee: Tausende Kämpfer der Boko Haram haben sich ergeben

In Nigeria haben sich dem Militär zufolge in den vergangenen Wochen fast 6000 Kämpfer der Islamistengruppe Boko Haram ergeben. Die "mehr als 5890 Terroristen" hätten sich mit ihren Familien an Soldaten im Nordosten des Landes überstellt, sagte ein Sprecher der Streitkräfte am Donnerstag. Er machte das Vorgehen der Armee gegen die Aufständischen verantwortlich.

Bei Kämpfen zwischen Boko Haram und der Armee sind den UN zufolge in zwölf Jahren etwa 350.000 Menschen ums Leben gekommen. Die Gewalt hat auf Niger, den Tschad und Kamerun übergegriffen.

Boko Haram war 2014 wegen der Massenentführung von Schülerinnen aus der Stadt Chibok bekanntgeworden. Die Gruppe kämpft inzwischen auch gegen einen Ableger des sogenannten Islamischen Staates.