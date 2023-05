Niederlage für Erdogan? Was der Soziologe Güngör bei der Türkei-Wahl erwartet

Wie sieht es mit der Unterstützung der Auslandstürken aus?

Verlassen konnte sich Erdogan bisher auf die Unterstützung der Auslandstürken, auch in Österreich. Dies könnte sich ebenfalls deutlich ändern. Diesmal dürften rund 60 Prozent der Auslandswähler in Österreich für Erdogan stimmen, erwartet Güngör. Vor fünf Jahren waren es 73 Prozent gewesen. Die in Österreich verbuchte Rekordbeteiligung von über 56 Prozent sei auf eine stärkere Mobilisierung des Oppositionslagers zurückzuführen. "Es ist eine Wahl, wo die Opposition zum ersten Mal eine realistische Chance hat zu gewinnen", erklärte Güngör. Hingegen sei bei traditionellen AKP-Wählern eine "leichte Distanzierungstendenz" zu bemerken.

Laut dem Experten ist nicht auszuschließen, dass sich Erdogan mit den Stimmen der Auslandstürken im Rennen halten und eine Stichwahl erzwingen könnte. In der Türkei werde die Rolle der Auslandswähler schon seit geraumer Zeit "kritisch diskutiert". "Ihr lebt seit Jahrzehnten im Ausland, ihr entscheidet über unser Schicksal und trägt keine Konsequenzen", laute der Vorwurf seitens vieler Türken im Mutterland. Es sei auch "ein Unterschied, wenn man in rechtsstaatlichen Ländern lebt und sich in der Türkei für antidemokratische Strukturen entscheidet", sagte Güngör mit Blick auf Erdogan und seine AKP. Langfristig habe dieses Argument eine höhere Relevanz als jenes, dass Auslandstürken aufgrund der restriktiven Staatsbürgerschaftsregelungen von politischer Mitbestimmung in ihren Wohnsitzländern ausgeschlossen sind und daher nur in ihrem Herkunftsland wählen können.

