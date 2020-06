Nicht Tusk, sondern van Rompuy stoppte Weisenrat zu Orban

Der vergangenes Jahr eingesetzte Weisenrat der Europäischen Volkspartei (EVP) zur Prüfung der Lage in Ungarn hat seine Arbeit abgebrochen. Doch nicht EVP-Präsident Donald Tusk, der im Dezember die EVP-Führung übernommen hat, habe dies durchgesetzt, wie Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel in einem Interview mit der Presse am Sonntag. sagte. Schüssel sei darüber "ziemlich enttäuscht", gewesen, so das Mitglied des dreiköpfigen Rats.

Nun stellt Belgiens Ex-Premier Herman van Rompuy, ebenfalls ein Mitglied des Weisenrates, in einem Statement gegenüber dem KURIER klar: "Das ist einfach eine falsche Darstellung der Tatsachen. Der Weisenrat konnte sich nicht darauf einigen, was in Ungarn passieren soll; obwohl unsere über mehrere Monate geführte Arbeit zeigte, dass es viele kritische Angelegenheiten anzusprechen gab - etwa im Bereich der Rechtssicherheit, der Freiheit der Medien, der Wissenschaft und Kultur, "schreibt der der belgische Ex-Regierungschef.