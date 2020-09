"Nicht bereichernd" bis "desaströs": So sieht die Presse das US-Duell

„Neue Zürcher Zeitung“ (Schweiz): Trump gelang es in dieser aufgeheizten Atmosphäre nicht, Auskunft über sein politisches Programm für eine zweite Amtszeit zu geben - und zum Beispiel den Fernsehzuschauern zu erklären, wie er die weltgrößte Volkswirtschaft wieder auf Vordermann bringen will.(...) Biden (sah) im Übrigen nicht aus wie die Karikatur, die Trump und seine Wahlkampfberater in den vergangenen Wochen von ihm gezeichnet hatten. Der 77-Jährige war präsent, griff den Präsidenten dort an, wo er angreifbar ist - zum Beispiel bei den Themen Corona-Pandemie und Krankenversicherungsreform - und hatte keinen massiven Aussetzer. Letztlich schnitt Biden damit, gemessen an den Erwartungen an ihn, besser ab als Trump, der in den Meinungsumfragen zurückliegt. Fast alle Kommentatoren waren sich aber einig darüber, dass die Debatte insgesamt keinen guten Eindruck hinterließ.

"Der Spiegel" (Deutschland): Als alles vorbei war, mussten Millionen Amerikaner erst mal tief Luft holen. Gebrüll, Beschimpfungen, Dauerunterbrechungen: So ein desaströses TV-Duell zweier Präsidentschaftskandidaten hatten sie sicher noch nie erlebt. "Das war die schlechteste Debatte, die ich je gesehen habe", seufzte CNN-Veteran Jake Tapper anschließend. "Ehrlich gesagt war das keine Debatte. Es war eine Schande."