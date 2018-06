Ein NGO-Schiff im Strudel der EU-Politik

Asyl-Zank in Berlin

Das asylpolitische Schwergewicht Deutschland ist derzeit allerdings vor allem mit sich selbst beschäftigt. Am Montag verschob der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) kurzfristig die Vorstellung seines Migrationsplans, der verstärkte Zurückweisungen an der Grenze vorsehen würde und wohl auch für Österreich Konsequenzen hätte. Angela Merkel (CDU) bevorzugt hingegen eine europäische Lösung. Mitten in den internen Streit fällt der Besuch des Bundeskanzlers Sebastian Kurz in Berlin. Im Gespräch mit Merkel werde es um den österreichischen EU-Ratsvorsitz und eine gemeinsame EU-Asylpolitik gehen, teilte das Bundeskanzleramt mit. Am Mittwoch steht ein Besuch bei Seehofer auf dem Programm. Das Hauptthema wird auch dort voraussichtlich Migration sein.

Abnahme und Verlagerung der Mittelmeer-Migration

Seit Anfang des Jahres sind über das Mittelmeer weniger als halb so viele Asylsuchende nach Europa gelangt wie vor einem Jahr. Bis zum 6. Juni seien 33.400 Menschen in Spanien, Italien und Griechenland angekommen, nach gut 73.000 im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres, berichtet die Organisation für Migration (IOM). In Italien kamen nach diesen Angaben 77 Prozent weniger Flüchtlinge und Migranten an, in Griechenland waren es dagegen gut 50 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

Vor allem vor der Küste Libyens hat die Zahl der aufgenommenen Personen seit dem Sommer 2017 drastisch abgenommen. Damals verstärkte die libysche Küstenwache ihre Kontrollen vor der Küste und führte aufgegriffene Flüchtlinge und Migranten vermehrt auf das Festland zurück. Zuvor hatte Italien in die Ausbildung und Ausrüstung der libyschen Küstenwache-Einheiten investiert. Zusätzlich soll es Gespräche mit lokalen Machthabern im Bürgerkriegsland über die Eindämmung der Bootsmigration gegeben haben.

Ein Anstieg ist auf der westlichen Mittelmeerroute zu bemerken. Seit Jahresbeginn wurden rund 9.300 Ankünfte in Spanien registriert, etwa doppelt so viele wie im selben Zeitraum des Vorjahrs. Insgesamt kamen heuer laut IOM auf allen Routen mindestens 792 Personen ums Leben.