Was Kurz in Berlin erwartet

Kurz im Team Merkel?

Die Kanzlerin wird sich also von ihrem heutigen Besucher Unterstützung erhoffen. Die Querelen um Kurz' öffentlicher Kritik an ihrer Politik oder dem Hin und Her wegen seinem Treffen mit dem umstrittenen US-Botschafter Richard Grenell (es wurde gestern aus Termingründen abgesagt) rücken da in den Hintergrund.

Nach einem gemeinsamen Pressestatement gegen 17.30 Uhr, wird sie sich mit ihrem Amtskollegen beraten. Immerhin hätte der CSU-Plan auch Folgen für Österreich: Sollte Deutschland verstärkt Asylsuchende an der Grenze abweisen, säßen sie an deutsch-österreichischen Grenze fest. Die Kanzlerin wird daher weiter für einen besseren Schutz der Außengrenzen und ein europäisches Asylsystem mit einheitlichen Standards plädieren, dass Österreich auch im Rahmen seiner EU-Ratspräsidentschaft forcieren soll.

Treffen mit Seehofer

Morgen steht dann ein Gespräch mit Horst Seehofer auf Kurz' Agenda. In der CSU hat der Kanzler viele Fans, sie sehen ihn als Verbündeten bei der Forderung nach schärferen Migrationsregeln - dementsprechend groß fiel damals auch das Lob für seine neue Regierung mit der FPÖ aus, die man in Merkel-Kreisen skeptisch beobachtet. Bei der für morgen geplanten Pressekonferenz um 12 Uhr wird man sich jedenfalls einträchtig zeigen. Selbst wenn Kurz den Bayern-Plan nicht gut heißen könnte, so hat er dafür Verständnis: Die CSU hat derzeit vor allem den Wahlkampf in Bayern vor Augen und will scheinbar allen bewiesen, wer die härtesten im Land sind.

Da bei Seehofers geplanten Ankerzentren die anderen Bundesländer nicht so recht mitziehen, will Seehofer nun die Grenzschließungs-Keule ziehen. Sein Plan müsse „so kommen“, schreibt RND das Netzwerk mit Verweis auf Teilnehmer der der Sitzung der CSU-Landesgruppe Berlin. Er sei nicht bereit, „einen halben Plan mit faulen Kompromissen zu veröffentlichen“, erklärte Seehofer. Was auch zeigt, dass die Probleme noch viel tiefer sitzen. Seehofer steht intern unter Druck. Nachdem er zwar den Chefsessel in München an Söder abgab, sich aber noch immer Parteichef nennen will, wird er auch am Wahlergebnis gemessen. Ebenso wie der neue Landesvater Söder, der sich die absolute Mehrheit zum Ziel gemacht hat. Hier haben also einige viel zu verlieren.