NGO: Iran richtete wegen Mordes verurteilten 17-Jährigen hin

Der Iran hat laut Menschenrechtsorganisationen einen wegen Mordes verurteilten 17-Jährigen hingerichtet. Hamidresa Asari sei am Freitag im Gefängnis der Stadt Sabsewar in der ostiranischen Provinz Rasawi-Chorasan hingerichtet worden, teilten die Menschenrechtsorganisationen Hengaw und Iran Human Rights (IHR), die ihren Sitz beide in Norwegen haben, am Samstag mit.

Auch der persischsprachige Satellitenfernsehsender Iran International berichtete über die Hinrichtung.

