KI-System verschickt fehlerhafte Strafzettel an tausende New Yorker

Bei den meisten blieb es nicht bei einem Strafzettel, sondern es schneiten gleich mehrere für denselben Vorfall durch die Tür. Das an den Bussen montierte KI-gesteuerte Kamerasysteme dient eigentlich dazu, Busspuren von falsch geparkten Autos freizuhalten, hat aber in tausenden Fällen seinen Zuständigkeitsbereich verfehlt.

Linienbusse mit KI-Kameras

In New York gibt es immer wieder Probleme mit falsch geparkten Autos, die den fließenden Verkehr, vor allem Busse, behindern. Um das so effizient wie möglich zu lösen, setzt die Metropolitan Transportation Authority (MTA) im öffentlichen Verkehr auf Kameras an Linienbussen.

Aber nicht irgendwelche, sondern KI-gesteuerte vom Unternehmen Hayden AI. Damit können sie Verstöße gegen die Verkehrsordnung sofort aufzeichnen und melden. Klingt in der Theorie praktisch, sorgte in der Praxis aber für einiges an Tumult.