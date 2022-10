Neuwahlen nach Nerzqualen: Dänische Regierungschefin ruft Urnengang aus

Mit einem Tag Gnadenfrist gab die Ministerpräsidentin nun am Mittwoch bekannt, dass am 1. November Neuwahlen stattfinden würden. Alle vier Jahre muss in Dänemark gewählt werden; Frederiksen hätte noch bis zum 4. Juni 2023 Zeit gehabt.

Zwar sind die Sozialdemokraten Umfragen zufolge nach wie vor die beliebteste Partei, doch könnte ihr Bündnis mit den sie unterstützenden Parteien seine Mehrheit verlieren. Dann wäre die Oppositionsfraktion der Liberalen und Konservativen im Vorteil.