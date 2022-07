Wer ist schuld am Tod von 15 Millionen Nerzen?

Von Jens Mattern

"Ich habe nicht die Absicht, als Regierungschefin zurückzutreten!"

Mit diesen Worten erteilte die dänische Premierministerin Mette Frederiksen am Freitag möglichen Spekulationen um die Nerz-Affäre eine Abfuhr. Am Donnerstag war der "Nerz-Untersuchungs-Ausschuss" in Kopenhagen zu seiner lange erwartenden Einschätzung gekommen: Die Anweisung der Regierungschefin am 4. November 2020, alle Minks (Amerikanische Nerze) in Dänemark töten zu lassen, sei "grob irreführend und eindeutig rechtswidrig" gewesen.