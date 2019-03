Nach Neuseeland-Terror: Eine Spurensuche in Europa

Geschockt, aber keinesfalls in Schockstarre – so lässt sich der Zustand Neuseelands nach dem Massenmord eines Neonazis in zwei Moscheen in der Stadt Christchurch beschreiben. Inmitten der Trauer um die Toten und der Bemühungen der Regierung, keine Spaltung der Gesellschaft zuzulassen, ließ Premierministerin Jacinda Ardern keinen Zweifel an einer ersten politischen Maßnahme als Reaktion auf den Anschlag: Die Waffengesetze werden verschärft. Denn – so hieß es aus Ermittlerkreisen – die Waffen, mit denen der Attentäter am Freitag 49 Menschen erschossen und mehr als 50 verletzt hatte‚ hatte er legal besessen.

Am Samstag wurde der aus Australien stammende Attentäter, den Medien als Brenton Tarrant identifizierten, dem Haftrichter vorgeführt. Der Verdächtige wurde wegen mehrfachen Mordes angeklagt. Weitere Anklagepunkte dürften folgen. Der nächste Gerichtstermin ist am fünften April.