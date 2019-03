Terror in Neuseeland: Die rassistische Welt des Attentäters

Bei dem Doppelanschlag auf zwei Moscheen in Christchurch am Freitag wurden nach Angaben der Polizei 49 Menschen getötet und 42 verletzt. Der mutmaßliche Attentäter, namens Brenton Tarrant, wurde etwa eine halbe Stunde nach Beginn der Tat von der Polizei festgenommen.

Der 28-Jährige wurde am Samstag erstmals einem Richter vorgeführt. Dieser legte dem Australier in der Anhörung offiziell Mord zur Last. Weitere Anklagepunkte dürften noch folgen. Der Australier stellte keinen Antrag auf Freilassung gegen Kaution und bleibt weiter in Gewahrsam. Am 5. April soll er wieder vor Gericht erscheinen.

Rassistische Fingergeste?

Bei seiner ersten Vorführung sorgte der mutmaßliche Attentäter mit einer versteckten Geste für Aufsehen. Das OK-Zeichen, bei dem Zeigefinger und Daumen aneinandergepresst und die restlichen Finger abgespreizt werden, gilt in einem bestimmten Kontext auch als rassistisches "White Power"-Symbol und wird auch unter weit rechts stehenden Trump-Anhängern in den USA verwendet.