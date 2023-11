Neues polnisches Parlament will Abtreibungen liberalisieren

Im neuen polnischen Parlament hat das linke Lager zwei Gesetzesvorlagen zur Liberalisierung des restriktiven Abtreibungsrechts in Polen vorgelegt. Eine der Vorlagen sehe "die vollständige Legalisierung des Rechts auf einen Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Schwangerschaftswoche" vor, sagte die Abgeordnete Anna Maria Zukowska am Dienstag in Warschau der Nachrichtenagentur AFP. In der anderen Vorlage gehe es darum, die Hilfe bei Abtreibungen zu entkriminalisieren.

➤ Mehr lesen: Vergewaltigte 14-Jährige musste in Polen Abtreibung erkämpfen