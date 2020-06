Telefonieren, kaufen, reisen: Junge Kroaten wollen weg

Drei Vorteile verbinden viele Kroaten mit dem EU-Beitritt am 1. Juli: Billigeres Telefonieren am Handy, bequemeres Reisen durch weniger strenge Grenzkontrollen und ein besseres Warenangebot. Seit Monaten wartet die Bevölkerung auf eine IKEA-Niederlassung am Stadtrand von Zagreb. West-Produkte sind in den Augen vieler etwas Besonderes – und vor allem billiger.

Mit diesen praktischen Erwartungen an den Alltag hört sich die Attraktivität der EU bei vielen Menschen schon auf. Junge Leute, unter ihnen viele Studenten, stürmen seit Wochen die Seiten neuer Medien, um sich auszutauschen, wie man am schnellsten wegkommt und irgendwo in der EU einen Job findet. Auf Facebook und Twitter werden Tipps und Infos ausgetauscht, der Renner ist eine Web-Seite mit dem Titel: „How to leave Croatia“. Tausende Zugriffe täglich werden verzeichnet, die Nutzer wollen wissen, in welchem EU-Land welche Arbeitsstellen zu welchen Bedingungen angeboten werden. Kroatien, das bald das 28. Mitglied im europäischen Klubs ist, hat nach Griechenland und Spanien die dritthöchste Jugendarbeitslosigkeit in der EU. Mehr als 40 Prozent der Jungen, darunter viele Akademiker, haben keine Beschäftigung und keine Perspektive, rasch eine zu finden. Weg, nichts als weg, das ist ihre Devise.

Die Politik sieht die Lage nicht so dramatisch. Staatspräsident Ivo Josipović gibt zwar zu, dass Arbeitslosigkeit ein „großes Problem“ ist, aber „ Europa bedeutet einfach Mobilität“. Der kunstsinnige Präsident – er ist leidenschaftlicher Komponist – hat keine Angst, dass die Kroaten massenweise das Land verlassen. „Der Binnenmarkt bringt auch Arbeitskräfte zu uns. Kommen und Gehen wird etwas ganz Normales sein“, sagt er zu österreichischen Journalisten.