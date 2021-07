Neuer Wirbel um Baerbock: Sie verwendete das Wort "N***r"

Neue Aufregung um Annalena Baerbock: Weil die Kanzlerkanidatin der deutschen Grünen bei einem Video-Interview über Rassismus in Schulbüchern das Wort "N***r" verwendet hatte und nicht das in links-grünen Kreisen politisch korrekte "N-Wort" in den Mund genommen hatte, wollte ihre Partei, dass die entsprechende Passage gestrichen werde, berichtet die "Bildzeitung".

Die 40-Jährige ging dann aber gleich selbst in die Offensive: "Leider habe ich in der Aufzeichnung des Interviews in der emotionalen Beschreibung dieses unsäglichen Vorfalls das N-Wort zitiert und damit selbst reproduziert. Das war falsch, und das tut mir leid. Denn ich weiß ja um den rassistischen Ursprung dieses Wortes und die Verletzungen, die schwarze Menschen unter anderem durch ihn erfahren", twitterte sie.