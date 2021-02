Neuer US-Außenminister Blinken besucht seine EU-Kollegen

US-Außenminister Antony Blinken wird kommende Woche am regulären Treffen der EU-Außenminister teilnehmen. Dies teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in Washington mit. Blinken werde am Montag in Brüssel erwartet. "Die Rolle der Europäischen Union ist wichtig", sagte der Ministeriumssprecher Ned Price mit Blick auf den Atomstreit mit dem Iran.