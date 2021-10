Neue US-Botschafterin will mysteriöses Havanna-Syndrom klären

Für die designierte US-Botschafterin in Österreich, Victoria Reggie Kennedy, hat das unter amerikanischen Diplomaten in Wien grassierende mysteriöse "Havanna-Syndrom" oberste Priorität. "Das ist eine Frage, die ich sehr ernst nehme", sagte Kennedy am Dienstag (Ortszeit) in einer Senatsanhörung in Washington. Es gehe dabei nicht nur um medizinische Behandlung, "sondern auch darum, dem auf den Grund zu gehen und es zu verhindern".

Kennedy betonte, dass sie nicht mehr wisse, als öffentlich bekannt sei. Sie betonte aber, dass die Gesundheit und Sicherheit der amerikanischen Diplomaten und ihrer Angehörigen in Wien "größte Wichtigkeit" für sie habe. "Ich werde mich sehr darum kümmern, dass jeder, der betroffen ist, die Pflege und Behandlung bekommt, die er braucht", versicherte sie. Wegen des Anstiegs der Fälle der mysteriösen Erkrankung ist Medienberichten zufolge kürzlich sogar der Leiter des CIA-Büros in Wien abberufen worden.