Revanche für Ségolène Royal

Die am Dienstag von Frankreichs angeschlagenen SP-Staatschef Francois Hollande ernannte neue und personell gestraffte Regierung unter Premier Manuel Valls sieht schon ein wenig alt aus. Das liegt nicht nur daran, dass 14 der insgesamt 16 Ministerinnen und Minister bereits dem vorhergehenden Kabinett angehörten, sondern auch am Einzug von Ségolène Royal als Umweltministerin.

Es ist nicht ihr Alter (60 Jahre), sondern der Déjà-Vu-Effekt, der Royal belastet. Das mag ungerecht sein, weil sich dieser Eindruck aus dem endlosen privaten Gezerre zwischen ihr und Hollande speist. Die beiden waren 30 Jahre lang ein (unverheiratetes) Paar und haben vier gemeinsame Kinder. 2007 gab sie Hollande öffentlich den Laufpass, weil er sich von seiner Geliebten, der Journalistin Valerie Trierweiler, nicht trennte.

Royal war knapp zuvor als Kandidatin der Sozialisten bei den Präsidentenwahlen ihrem bürgerlichen Gegenspieler, Nicolas Sarkozy, unterlegen. Fünf Jahre später, 2012, als Hollande für die SP in die Präsidentenwahl zog und Sarkozy besiegte, entflammte der private Zwist von neuem: Trierweiler, die inzwischen als (ebenfalls nicht-geehelichte) Lebensgefährtin und Politberaterin von Hollande in den Elysée-Palast eingezogen war, nahm eine lokale Nachwahl für ein Abgeordnetenmandat zum Anlass um gegen Royal öffentlich Stellung zu beziehen. Damit hintertrieb sie die Entscheidung von Hollande und der sozialistischen Parteispitze, die Royal Wahl unterstützten. Danach drang an die Öffentlichkeit, dass Trierweiler hinter den Kulissen Hollande für jede Kontaktaufnahme mit Royal, von der sie Wind bekam, mit Vorwürfen überhäufte.