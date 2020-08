Neue Proteste gegen Wahlfälschungen in Weißrussland

Nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) ist es erneut zu Protesten gekommen. In der Hauptstadt Minsk zogen am Montagabend Tausende Menschen ins Zentrum, wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Uniformierte mit schwarzen Schutzmasken nahmen dabei auch viele Demonstranten fest.

Einsatzkräfte prügelten den Aufnahmen zufolge auf friedliche Menschen ein und nahmen augenscheinlich wahllos Bürger auf den Straßen fest - selbst Jugendliche sollen darunter sein.