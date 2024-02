Befragung gepant: Neue Nordirland-Chefin will Vereinigung mit Irland

Macht der Frauen

Beim Gespräch in der Royal Overseas League in Zentrallondon ergänzt sie: "Das es andere große Themen gibt, dass stellen wir ja gar nicht in Abrede. Wohnbau, Gesundheit, Gewalt. Das werden unsere Kernthemen." – "Aber", ergänzt Mary Lou McDonald, "uns Frauen wird doch immer nachgesagt, wir sind so gut im Multitasking."