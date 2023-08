"Monumentales" Datenleck schürt Todesangst unter nordirischen Polizisten

Die Gefahr, tödlich angegriffen zu werden, ist für Polizisten in Nordirland 25 Jahren nach dem Karfreitagsabkommen so hoch, dass jeder Beamte eine Schusswaffe mit sich trägt. In keinem anderen Land des Vereinigten Königreichs ist das der Fall. Viele Polizisten tun zudem ihr Möglichstes, ihre Identität zu verbergen. Manche verschweigen ihren Beruf vor ihrer Familie und ihren Freunden; sie sorgen sich, ob sie überhaupt die Uniform auf die Wäscheleine im Garten hängen können. Besorgte Eltern versuchen, ihre Kinder von dem Beruf abzuraten.

Deshalb ist die Datenpanne, die sich am Dienstag ereignet hat, so dramatisch. Knapp drei Stunden waren die Nachnamen und die Initialen jedes Mitarbeiters, der entsprechende Dienstgrad, der Dienstort und die Einheit, in der er oder sie arbeitet, öffentlich einsichtlich. Darunter fielen auch sensible Informationen von Geheimdienstmitarbeitern, Beamten der Überwachungseinheit und von fast 40 Mitarbeitern, die im MI5-Hauptquartier in Holywood tätig sind. Einzig die persönliche Wohnadresse wurde nicht genannt.

Der stellvertretende Polizeipräsident Chris Todd entschuldigte sich vor den britischen Medien in Belfast bei den Beamten für den „inakzeptablen“ Verstoß. Die PSNI (Police Service of Northern Ireland) habe den Fehler „schnell“ behoben; es handle sich um einen „einfachen menschlichen Fehler“. Die Tabelle wurde offenbar als Antwort auf einen „Freedom of Information“-Request veröffentlicht. Nach diesem Gesetz der Informationsfreiheit haben britische Bürger seit 2000 das Recht, Informationen von öffentlichen Behörden anzufordern.