Daten von 10.000 Polizisten in Nordirland aus Versehen freigegeben

Bei einer beispiellosen Sicherheitspanne hat die Polizei in Nordirland aus Versehen die Namen und Dienstorte von 10.000 Mitarbeitern bekannt gegeben. Die regionale Polizeivereinigung warnte am Dienstagabend vor "unabsehbarem Schaden" für die Beschäftigten. In der britischen Provinz kommt es auch 25 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs noch immer zu Anschlägen auf Polizisten. Täter sind meistens radikale Anhänger einer Wiedervereinigung mit dem EU-Nachbarland Irland.