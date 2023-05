Nordirland: Sieben Männer nach Attentat auf Polizist angeklagt

Nach dem missglückten Attentat auf einen Polizisten in Nordirland sind sieben Männer wegen versuchten Mordes angeklagt.

Wie die Polizei in Nordirland am Samstagabend mitteilte, sind zwei der Männer im Alter von 38 und 45 Jahren zusätzlich wegen der "Mitgliedschaft in einer verbotenen Organisation, nämlich der IRA", angeklagt.