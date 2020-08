Neue Fotos von Kim Jong-un: Der Diktator voller Tatendrang

"Todesfällen durch den Taifun vorzubeugen und den Schaden der Ernte so klein wie möglich zu halten, ist eine wichtige Aufgabe, die nicht einen Augenblick lang von unserer Partei vernachlässigt werden darf", so kompliziert wie aktuell ist das Zitat, das die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur ihrem geliebten Führer Kim Jong-un zuschreibt.

Der junge, übergewichtige Diktator ist wie so oft auf den klassischen Regimefotos zu sehen, die in den vergangenen Tagen aufgenommen worden sein sollen. Auf einem Feld in der südlichen Hwanghae Provinz ist Kim mit Begleitern zu sehen. Der Diktator inspiziert die Mais-Ernte, die er offenbar für gut befindet. Die Helfer schreiben eifrig in ihre kleinen Büchlein – das kennt man von diesen Fotos bereits.