Netzgemeinde feiert die lebenden US-Präsidenten

Der Anlass war ein trauriger, doch die Twitter-User schafften es, das Positive zu sehen. Bei der Trauerfeier nach dem Tod des 41. US-Präsidenten George HW Bush feierten sie das Leben. Denn in der ersten Bank der National Cathedral in Washington saßen 22 Amtsjahre von amerikanischen Staatschefs mit ihren Ehefrauen. Der amtierende Präsident Donald Trump, sein Vorgänger Barack Obama, Bill Clinton und Jimmy Carter. Neben First Lady Melania Trump, Michelle Obama und Rosalynn Carter saß außerdem Hillary Clinton, die nicht nur First Lady sondern auch Präsidentschaftskandidatin im letzten Wahlkampf war.

Hinzu kam der Sohn des Verstorbenen, George Bush Jr. (72), der von 2001 bis 2009 der 41. Präsident der Vereinigten Staaten war. Er saß auf der anderen Seite des Ganges. Mit seinen acht Jahren schafften es die Männer auf 30 Amtsjahre im mächtigsten Job der Welt.

Dass das Zusammentreffen dieser Männer ein historisches Ereignis war, entging vielen nicht.