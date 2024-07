Netanyahus heikler Balanceakt in Washington

Mit seinem Rückzug aus dem US-Wahlkampf hat US-Präsident Joe Biden nicht nur die amerikanische Innenpolitik aufgemischt. Auch die Außenpolitik ist betroffen.

Am Montag landete Israels Premier Benjamin Netanyahu deshalb in einem chaotischen Washington zu einem vor Monaten angesetzten Staatsbesuch. Mit einem Austausch der Kandidaten wird es der Gast aus Israel noch um einiges schwerer haben.

„Wer immer die Wahlen gewinnen wird“, so Netanyahu vor seiner Abreise, „Israel wird der zuverlässigste US-Verbündete in Nahost bleiben.“ Also alles wie gehabt im diplomatischen Miteinander der USA mit Israel. Doch nicht alle Kenner der Beziehungen beider Länder stimmen dem vorbehaltlos zu.