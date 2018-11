Netanyahu-Besuch in Wien: Kein Treffen mit FPÖ und Kneissl

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu wird bei seinem Wien Besuch am 20. und 21. November "selbstverständlich" keine FPÖ-Vertreter treffen. Das berichtet die Tageszeitung Der Standard in Bezug auf ein Schreiben der Israelitischen Kultusgemeinde (IGK) in Wien.

Auch gegenüber Außenministerin Karin Kneissl ( FPÖ) bleibe die "No-Contact-Policy" aufrecht. Entgegen anderslautenden Medienberichten werde die "No-Contact-Policy" gegenüber Vertretern der FPÖ nicht beendet, bekräftigt die Kultusgemeinde gegenüber dem Standard.