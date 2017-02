Netanyahu bei Trump: USA sichern "Verbundenheit" zu

US-Präsident Donald Trump hat dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu die Verbundenheit seines Landes zugesichert. Netanyahus Besuch in Washington sei ein Zeichen für die untrennbare Verbindung zwischen beiden Ländern, sagte Trump am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Netanyahu in Washington.

Trump empfing Netanyahu im Weißen Haus. Zu Beginn der Begegnung waren auch die beiden Ehefrauen dabei. Trump wie Netanyahu streben eine deutliche Verbesserung der bilateralen Beziehungen an, die unter dem früheren Präsidenten Barack Obama auf einem Tiefpunkt angelangt waren. Netanyahu hatte Trumps Wahlsieg als "großartige Chance" für Israel bezeichnet.

Zwei-Staaten-Lösung

Kurz vor dem Treffen hatte das Weiße Haus einen radikalen Kurswechsel in der Nahostpolitik verkündet: Demnach werden die USA nicht mehr auf der Zwei-Staaten-Lösung als Grundbedingung der Friedensgespräche beharren. Unter dieser Formel wird verstanden, dass es künftig neben dem israelischen einen unabhängigen Palästinenserstaat geben soll.

Die USA wollen sich für einen Frieden zwischen Israel und den Palästinensern ohne Vorbedingungen einsetzen. „Es sind die Parteien selber, die einen Vertrag verhandeln müssen“, sagte Trump am Mittwoch in Washington. „Beide Seiten werden Kompromisse machen müssen“, so Trump. In der Frage einer Zweistaatenlösung sagte Trump, er sei mit der Lösung glücklich, die Israel und die Palästinenser glücklich mache.

Netanyahu hatte die Wahl 2015 mit dem Versprechen gewonnen, dass er die Gründung eines palästinensischen Staates nicht akzeptieren würde. Dies hatte erheblich zur Verschlechterung der Beziehungen zur Obama-Regierung beigetragen.

In anderen Punkten hatte sich die Trump-Regierung allerdings zuletzt auch von Netanyahu abgesetzt. So kritisierte der US-Präsident, der Bau neuer jüdischer Siedlungen in den Palästinensergebieten sei "nicht gut für den Frieden".

Zurückhaltung bei Siedlungspolitik

Auch Trump forderte den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zur Zurückhaltung bei der Siedlungspolitik auf. Es sei gut, wenn sich Netanjahu bei den Siedlungen „ein wenig“ zurückhalten könne, sagte Trump am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Netanjahu in Washington. Israel hatte vor kurzem die Gründung einer neuen Siedlung bekannt gegeben. Seit Trumps Amtsantritt im Januar hat Israel den Bau von rund 6000 Siedlerwohnungen im Westjordanland und in Ost-Jerusalem angekündigt.