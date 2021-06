Netanjahus Gegner rüsten sich für Jubelstürme nach Machtwechsel

Bis das neue Kabinett tatsächlich vereidigt werden kann, könnte es bis in die Nacht dauern, hieß es am Sonntag in Israel. Außerdem warnten politische Beobachter, dass in Israel immer alles möglich sei. Auch der Verbleib Netanjahus an der Regierungsspitze.

Er und seine Likud-Partei leisten seit Tagen massiven Widerstand, um die Abwahl doch noch zu verhindern. Keiner hat Israels Geschicke länger gelenkt als „Bibi“: Zwölf Jahre lang war Netanjahu ohne jede Pause Ministerpräsident. Davor führte der rechtskonservative Politiker schon einmal in der zweiten Hälfte der 1990er die Regierung.

Schwieriger Spagat

Sollte das Kunststück der 8-Parteien-Koalition - erstmals inklusive einer arabischen Partei - gelingen, dann wird neuer Regierungschef Naftali Bennett von der ultrarechten Jamina-Partei. Der 49-Jährige war früher unter Netanjahu Verteidigungsminister war. Der Koalitionsvereinbarung zufolge soll Bennett bis August 2023 im Amt bleiben. Dann käme Jair Lapid (57) von der viel stärkeren liberalen Zukunftspartei an die Reihe, der Vorsitzende der liberalen Zukunftspartei. Das ist der Deal.