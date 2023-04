„Ein Palästinenserstaat? Nicht jetzt!“ - Netanjahus Berater im Interview

Wann aber bekommen die Palästinenser ihren Staat? Einen Palästinenserstaat? Jetzt ist nicht der Zeitpunkt dafür. Vielleicht in fünf oder in zehn Jahren, wenn die Beziehungen zu den arabischen Staaten besser werden. Dann kann es sein, dass die Palästinenser auch sagen: „Wir wollen auch nur hier leben, Teil der Region sein und unser Brot und einen grünen Rasen haben.“ Prinzipiell bin ich für zwei Staaten. Ich will nur nicht, dass im Westjordanland das Gleiche passiert wie im Gaza-Streifen. Frauen werden gezwungen, Kopftuch zu tragen, Schwule, Lesben müssen fliehen, Oppositionelle bekommen Sprechverbot, Juden, Christen müssen weg. In der heutigen Realität würde man also nur ein gescheitertes Staatengebilde erzeugen. Wer braucht das?

Muss nicht Israel als der Stärkere als erster Schritte zum Frieden setzen?

Ich sehe Israel den Palästinensern gegenüber stehen und viele mächtige Akteure dahinter. Dann sehe ich eine fehlgeleitete Politik der EU, die Frieden schaffen will, aber die Palästinenser nicht zur Rechenschaft zieht. Da sind EU-Millionen geflossen, die im Terror gelandet sind, in Schulbüchern, in denen das Wort Israel nicht existiert. So lange die palästinensische Seite nicht bereit ist, Israel anzuerkennen, wird es schwierig.

Gibt es Hoffnung auf eine Lösung des Konfliktes?

Die Annäherung zwischen Israel und den Arabischen Staaten. Wenn du heute nach Dubai fliegst, dann hörst du Hebräisch auf der Straße. Das gab es vor zwei Jahren noch nicht. Wirtschaft, High Tech, Wassertechnik, Medizin: Überall gibt es eine win-win-Situation für beide Seiten. Hoffentlich folgt Saudi-Arabien bald. Je mehr arabische Staaten mit Israel Frieden schließen, umso mehr treibt es die anderen Staaten, die den Terror unterstützen, in die Enge, den Iran, aber auch Syrien, die Hisbollah im Libanon, Palästinenser-Terrorgruppen wie Hamas und Islamischer Dschihad. Die sind ja alle miteinander verstrickt.

Es könnte ja Auswirkungen auf die Palästinenser haben, wenn sie keinen arabischen Bruder mehr haben, der bedingungslos hinter ihnen steht, wenn das eigene Lager nicht mehr so stark ist wie früher. Das könnte die israelisch-palästinensischen Beziehungen verändern und vielleicht sogar einen Weg aus der Sackgasse bringen, in der wir uns befinden.