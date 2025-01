Hamas bereit Kontrolle über Gaza abzugeben

Die Palästinenserorganisation strebt nicht an, die Kontrolle über Gaza zu behalten. Noch diese Woche sollen weitere Geiseln freikommen.

Zusammenfassung Die Hamas strebt nicht an, die Kontrolle über Gaza zu behalten.

Diese Woche werden drei israelische Geiseln freigelassen, im Austausch für 30 palästinensische Häftlinge.

Die Waffenruhe zwischen Israel und Libanon wird bis zum 18. Februar verlängert.

Die Hamas ist nach Angaben eines ranghohen Vertreters der militant-islamistischen Palästinenserorganisation dazu bereit, eine andere Macht im Gazastreifen als die eigene zu akzeptieren. Sie strebe nicht an, die Kontrolle über das Gebiet zu behalten, sagte Moussa Abu Marzouk am Montag der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Unklar ist, was für Israel in der Frage gewollt bzw. annehmbar ist.

Die Hamas versuche aber von den Vermittlerstaaten Katar, Ägypten und den USA Garantien zu bekommen, dass die Rechte ihrer Behördenvertreter und Regierungsangestellten geschützt werden, hieß es aus Kreisen der Islamisten. Details dazu wurden nicht genannt. Israel will Hamas auslöschen Israel lehnt eine weitere Hamas-Herrschaft über den Küstenstreifen nach einem Ende des Gaza-Kriegs vehement ab und hat als Ziel ihres Einsatzes ausgegeben, die palästinensische Terrororganisation auszulöschen. Einen eigenen Plan für die Zukunft des Gazastreifens hat die israelische Regierung bisher nicht vorgelegt. Die Hamas hatte eigenen Angaben zufolge im vergangenen Monat auch einem ägyptischen Vorschlag zugestimmt, ein palästinensisches Gremium für die Verwaltung des Gazastreifens einzusetzen. Ob Israel diesem Plan zustimmt, ist ungewiss.

Weitere Geiseln kommen frei Noch diese Woche sollen die Zivilistin Arbel Yehud, der Soldate Agam Berger und eine weitere Geisel freikommen. Dies gab der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der Nacht auf Montag auf X bekannt. Die israelisch-deutsche Zivilistin befindet sich nach palästinensischen Angaben in der Hand der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Jihad. Im Gegenzug werde Israel Palästinensern ab Montag die Einreise in den nördlichen Gazastreifen gestatten. Der Austausch war zuvor bereits von palästinensischer Seite bekanntgegeben worden.

33 Geiseln im Austausch gegen 1.904 Gefangene Ein Sprecher des Islamischen Jihad sagte am Sonntag gegenüber Reuters, die Frau werde für 30 palästinensische Häftlinge freigelassen. Drei weitere Geiseln sollen am Samstag freigelassen werden. Israel erhielt nach eigenen Angaben von der Hamas außerdem wie gefordert ein Dokument mit Auskünften darüber, welche der verbleibenden israelischen Geiseln, die in der ersten Phase der Waffenruhe-Vereinbarung freigelassen werden sollen, noch am Leben sind. Das Abkommen sieht vor, dass in der ersten Phase innerhalb von sechs Wochen 33 Geiseln im Austausch für 1.904 palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Alle anderen Geiseln sollen später freikommen. Bisher wurden sieben freigelassen. Laut Diplomatenkreisen steht auch der österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger Tal Shoham auf der Liste der ersten 33 Geiseln, die freigelassen werden sollen.

Freilassung von Zivilistin Bedingung für Rückkehr von Vertriebenen Israel hatte die Freilassung der Zivilistin Yehud zur Bedingung für die Rückkehr vertriebener Palästinenser in den Norden des Gazastreifens gemacht. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari hatte der Hamas vorgeworfen, mit der Freilassung von vier Soldatinnen am Samstag gegen das vereinbarte Waffenruhe-Abkommen zu verstoßen, das vorsehe, zuerst Zivilistinnen freizulassen. Als Konsequenz aus der nicht erfolgten Freilassung von Yehud zog sich die israelische Armee vorerst nicht vom sogenannten Netzarim-Korridor zurück, einer sieben Kilometer langen Verbindung in der Mitte des Gazastreifens, die den Norden vom Süden des Palästinensergebiets trennt. In der Folge konnten laut Hamas-Regierung zehntausende Vertriebene nicht in ihre Heimatorte im Norden des Gazastreifens zurückkehren.

Am Samstag hatte die Hamas im Rahmen des Waffenruheabkommens mit Israel vier weitere Geiseln freigelassen. Die Soldatinnen Daniella Gilboa, Karina Ariev, Liri Albag und Naama Levy wurden vom Roten Kreuz aus dem Gazastreifen herausgebracht und an die israelische Armee übergeben. Am vergangenen Sonntag waren bereits drei israelische Frauen freigelassen worden.

Waffenruhe in Libanon verlängert Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Nachbarland Libanon wird der US-Regierung zufolge um gut drei Wochen verlängert. Die Waffen zwischen der Hisbollah-Miliz und dem israelischen Militär sollen nach Angaben des Weißen Haus bis zum 18. Februar schweigen. Nach dem Ablauf der Frist zum Rückzug der israelischen Truppen war es im Südlibanon am Sonntag zu tödlichen Zwischenfällen gekommen. Libanesischen Angaben zufolge starben 22 Menschen durch israelischen Beschuss. Das Weiße Haus erklärte, dass der Libanon, Israel und die USA unter Führung von Präsident Donald Trump Verhandlungen über die Rückführung libanesischer Gefangener aufnehmen würden. Es gehe um Gefangene, die nach dem 7. Oktober 2023 in Gewahrsam genommen worden seien.