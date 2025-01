"Operation Eisenmauer“ stellt Gaza-Deal auf die Probe

Nun kämpfen die Israelischen Verteidigungskräfte (IDF) dort gegen die Islamisten. Gemeinsam mit dem Inlandsgeheimdienst und Polizeikräften habe man einen „Anti-Terror-Einsatz“ in der Stadt gestartet, die als Hochburg militanter Palästinenser gilt. Der Name der Operation sei „Eisenmauer“, teilte das Militär mit. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden mit Beginn des Einsatzes mindestens zwei Palästinenser getötet und 25 weitere verletzt. Bodentruppen im Verbund mit Spezialeinsatzkräften drangen in die Stadt ein – die Operation könne mehrere Wochen dauern, heißt es.

Siedler zündeten Autos und Gebäude an

Jenin ist allerdings nur ein Hotspot im Westjordanland: In der Nacht auf Montag zündeten zahlreiche vermummte israelische Siedler Gebäude und Fahrzeuge in Dörfern östlich der Palästinenser-Stadt Qalqilya an. Sie setzen große Hoffnungen in Donald Trumps zweite Amtszeit als US-Präsident. Denn Trumps Friedensplan für den Nahen Osten von 2020 sah eine Annexion von Teilen des Palästinensergebiets durch Israel vor. Damals scheiterte das Vorhaben. Doch mit der Rückkehr Trumps ins Weiße Haus sehen die Befürworter einer Annexion ihre Chance gekommen.