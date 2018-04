Nervenkrieg via Twitter: Fragen & Antworten zum Syrien-Konflikt

Wie reagierte Russland auf Trumps Drohung?

Es war an Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharow, via Facebook zu reagieren: Die Raketen sollten in Richtung Terroristen abgefeuert werden und nicht auf rechtmäßige Regierungen fliegen, schrieb sie. Hinter dem Einsatz „smarter Raketen“ könne der Versuch stecken, so ihre Mutmaßung, Beweise für einen mutmaßlichen Angriff mit Chemiewaffen in Syrien zu zerstören, bevor internationale Inspektoren ins Land kommen.

Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete die Weltlage am Mittwoch Nachmittag als besorgniserregend. Er hoffe, dass sich der "gesunde Menschenverstand" durchsetzen werde.

Russland kündigte am Abend an, Einheiten seiner Militärpolizei in die syrische Stadt Douma in Ost-Ghouta zu verlegen.