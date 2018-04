Syrien-Krise: "Ein US-Angriff wird Verhältnisse nicht ändern"

von Armin ArbeiterKnapp ein Jahr nach dem US-Raketenangriff auf die syrische Lufteinsatzbasis Al-Shayrat standen die Zeichen auf Sturm, was eine erneute direkte Intervention gegen das Assad-Regime betrifft. Damals war ebenfalls ein vermeintlicher Giftgasangriff der Regierung auf eine Rebellenstadt der Auslöser – 20 Flugzeuge und eine Landebahn wurden zerstört, 16 Menschen kamen laut syrischen Angaben ums Leben. Weitere Angriffe gab es jedoch keine.

Laut einer KURIER-Quelle aus Damaskus herrscht dort derzeit große Ungewissheit, iranische Truppen sollen in massiver Zahl auf dem Weg zur irakischen Grenze sein. Nach Informationen der „Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ räumt die syrische Armee Militärstützpunkte – wahrscheinlich in Erwartung baldiger Bombardements. Ein iranischer Politiker tönte jedoch am Mittwoch: „Kein US-Angriff wird das militärische und politische Gleichgewicht am Feld stören.“

Dieser Ansicht ist auch Brigadier Walter Feichtinger vom Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement: „Es wird durch US-Angriffe zu keinen substanziellen Veränderungen der politischen Verhältnisse oder der Gebietsaufteilung kommen“, sagte er im KURIER-Gespräch. Die Möglichkeiten der USA beurteilt er folgendermaßen: „Nach meiner Sicht haben sie drei Optionen. Erstens ein intensiver Bestrafungsschlag, der etwas heftiger ausfallen dürfte, als jener von Al-Shayrat. Zweitens ein längeres Bombardement, das die militärischen Kapazitäten drastisch reduzieren würde. Diese Aktion würde über mehrere Tage gehen, das Pentagon hat bereits mitgeteilt, dass 22 syrische Ziele ausgemacht wurden. Die dritte Option liegt zwischen den beiden ersten“, sagt er. Es sei davon auszugehen, dass ein Militärschlag innerhalb von 48 Stunden erfolgen würde.

In Syrien haben die USA und ihre Verbündeten nur noch wenig Einfluss – lediglich der Stützpunkt Al-Tanf an der syrisch-irakischen Grenze ist noch fest in westlicher Hand. Dort soll es am Mittwoch zu erhöhten Kampfjet-Aktivitäten gekommen sein.