„Nennt man das Tod – oder Mord?“: Wie Corona in Indien wütet

Ein neuer landesweiter Lockdown ist derzeit nicht geplant, das Thema wird zunächst den einzelnen Bundesstaaten überlassen. Beim Impfen soll aber überall Tempo gemacht werden.

Um so bald wie möglich alle über 18-Jährigen immunisieren zu können, werden nun auch ausländische Impfstoffe eingesetzt, darunter das russische Sputnik V. Zudem wurde der Export von Vakzinen stark begrenzt, was weltweite Folgen hat. Bisher gingen die Impfstoffe vor allem an ärmere Staaten in Afrika, die nun leer ausgehen – was neuen Mutationen Raum geben könnte.